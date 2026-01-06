I figli non sono proprietà dello Stato | in via Maqueda la raccolta firme del Movimento centralità familiare

Sul tema della tutela dei diritti dei figli, il Movimento centralità familiare ha avviato una raccolta firme in via Maqueda, sottolineando che i figli non sono proprietà dello Stato. Negli ultimi anni, sono aumentate le segnalazioni di bambini privati ingiustificatamente della presenza di uno dei genitori o allontanati da una figura familiare, sollevando preoccupazioni sulla corretta applicazione delle norme e sulla tutela del benessere dei minori.

Negli ultimi anni la cronaca italiana ha portato alla luce un fenomeno che sta generando forte preoccupazione nell'opinione pubblica: figli privati, spesso senza motivazioni chiare o proporzionate, della presenza di uno dei genitori e, nei casi più gravi, allontanati da una figura genitoriale.

