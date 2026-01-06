I cent’anni di Ginetto voce di Sacconago | Scrivere in dialetto è stato anche un dovere
Il 31 dicembre Virginio “Ginetto” Grilli ha raggiunto il traguardo dei cento anni. Voce riconosciuta di Sacconago e figura stimata della cultura locale, Ginetto ha spesso sottolineato l’importanza di scrivere in dialetto come forma di responsabilità verso la propria comunità. La sua vita e il suo impegno sono un esempio di radicamento e dedizione alla tradizione, celebrati in occasione di questo significativo anniversario.
Il 31 dicembre ha compiuto 100 anni Virginio “Ginetto“ Grilli. Un anniversario importante, raggiunto da uno dei volti più amati e autorevoli della cultura bustocca, celebrato con amici, familiari e amministratori. Poeta, scrittore e cittadino benemerito, Ginetto è da un secolo la voce autentica di Busto Arsizio, in particolare, dello storico rione di Sacconago, con cui ha sviluppato un legame profondo e indissolubile. I festeggiamenti si sono svolti a Villa Calcaterra, in occasione dei 50 anni della Famiglia Sinaghina, con parenti e conoscenti: a portare gli auguri dell’amministrazione comunale sono stati il vicesindaco Luca Folegani e l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli e non è mancata una calorosa telefonata del sindaco Emanuele Antonelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
