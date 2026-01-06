I calciatori Di Lorenzo Buongiorno e Beukema in visita ai bimbi del reparto oncologico al Santobono

I calciatori Di Lorenzo, Buongiorno e Beukema hanno visitato i bambini del reparto oncologico del Santobono, portando doni e vicinanza. L’iniziativa si inserisce nell’accordo tra il Calcio Napoli e la Fondazione Santobono, volto a sostenere progetti e attività di supporto alle persone malate e alle loro famiglie. Un gesto di solidarietà che rafforza il legame tra la società sportiva e la comunità locale.

Gli azzurri portano doni ai bimbi. Al via l'accordo tra società Calcio Napoli e Fondazione Santobono per attività a sostegno delle iniziative in favore di malati e famiglie.

Di Lorenzo, Beukema e Buongiorno in visita al Pausilipon: foto e gadget ai bambini - Alla vigilia del giorno dell’Epifania, nel pomeriggio, alcuni giocatori del Napoli Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema e Alessandro Buongiorno si sono recati in visita ... msn.com

Beukema e altri due giocatori al Pausilipon. Splendido gesto per i piccoli pazienti - I giocatori del Napoli sono sempre attenti alle iniziative solidali nei confronti di chi è in difficoltà. msn.com

