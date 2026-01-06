I 5s | Cerno non attacchi Ranucci Il direttore | Non accetto censure
Recentemente, si è discusso di un intervento di Cerno contro Ranucci, sollevando domande sulla correttezza di tali attacchi da parte di un giornalista dipendente della Rai. La questione riguarda la compatibilità di comportamenti critici con i principi deontologici e regolamentari dell’azienda pubblica, e il rispetto delle norme interne che regolano l’indipendenza e la condotta professionale dei giornalisti.
"È normale che un giornalista contrattualizzato con il Servizio pubblico attacchi così deliberatamente l'azienda e una delle sue trasmissioni più prestigiose? È questo un comportamento in linea con i regolamenti e i codici deontologici della Rai?". Così il Movimento 5 Stelle parte ieri all'attacco frontale di Tommaso Cerno, chiedendo alla Rai di dichiarare incompatibile il direttore del Giornale con le trasmissioni televisive di cui è ospite. Colpa di Cerno: avere pubblicato sul Giornale la lista dei dossier realizzati da Gian Gaetano Bellavia, consulente di numerose Procure e collaboratori fisso e "fonte" di Report, la trasmissione di Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
