I 50 anni della cagnetta Pimpa Un musical in stile shakesperiano

Per celebrare i 50 anni di Pimpa, la celebre cagnetta creata da Altan, nasce un musical in stile shakesperiano. Un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, offrendo uno sguardo affettuoso sulla storia e l’amicizia di Pimpa, attraverso una rappresentazione originale e rispettosa della figura iconica. Un’occasione per riscoprire un personaggio amatissimo, con un approccio teatrale che valorizza la sua lunga e affascinante storia.

Uno spettacolo nato per celebrare i cinquant'anni di Pimpa, la celebre cagnetta Pimpa creata da Altan, diventata una vera e propria icona. Stiamo parlando di " Pimpa. Il musical a pois ", che va in scena questo pomeriggio (ore 17) al Teatro La Fenice di Senigallia, in prima regionale, come fuori abbonamento nell'ambito della stagione di prosa promossa dal Comune e dall'AMAT. Lo spettacolo è realizzato e prodotto dalla veronese Fondazione Aida su testo dello stesso Altan, con la collaborazione e la regia di Enzo d'Alò e le musiche di Eleonora Beddini. In una combinazione unica di teatro musicale e letteratura classica, la famosa cagnolina a pois rossi verrà catapultata nel mondo di William Shakespeare, in un'ambientazione storica suggestiva che unisce le radici veronesi alla magia del teatro shakespeariano.

