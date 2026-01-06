I 140 anni del Carlino nelle altre città

In occasione dei 140 anni del Resto del Carlino, presso la sede della Banca di Bologna in piazza Minghetti, si tiene fino al 14 gennaio la mostra “Occhi sulla storia”. L’esposizione, all’interno di Palazzo De’Toschi, ripercorre la lunga storia del quotidiano e il suo ruolo nel panorama locale e nazionale. Un’occasione per conoscere l’evoluzione del giornale e il suo impatto sulla società nel corso degli anni.

A Palazzo De'Toschi, nella sede della Banca di Bologna in piazza Minghetti a Bologna, prosegue fino al 14 gennaio la mostra 'Occhi sulla storia' che celebra i 140 anni del Resto del Carlino. Visitabile gratuitamente è aperta il mercoledì, venerdì e domenica dalle 10 alle 14, poi il martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 18 (chiusa invece i lunedì non festivi). Terminata la tappa bolognese, la mostra si sposterà poi a Modena, Ravenna, Imola, Rimini, Faenza, Ferrara e Pesaro: anche qui ci sarà quindi la possibilità di ripercorrere la storia del giornale, che è storia di tutti noi.

