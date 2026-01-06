Hockey ghiaccio Asiago e Renon sorridono nel turno di Alps League

Nel turno di Alps League 2025-2026, le squadre italiane Asiago e Renon hanno ottenuto risultati positivi, consolidando le proprie posizioni in campionato. La giornata ha offerto un quadro di partite equilibrate, con esiti che influenzano la classifica generale. Un momento di riflessione e analisi per le formazioni italiane, che proseguono il percorso in questa stagione con impegno e determinazione.

Una Festa dell’Epifania in chiaro-scuro per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Nella giornata odierna non infatti scese in pista tutte le compagini del nostro Paese, raccogliendo complessivamente tre vittorie (di cui una in un derby) e tre sconfitte. Ma andiamo con ordine. La notizia più importante è arrivata da Asiago, team capace di vincere in scioltezza per 1-4 lo scontro contro il fanalino di coda Unterland, consolidando così il quarto posto in classifica. Sorride anche Renon, corsaro contro il Salzburg 2 in un match terminato 2-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Asiago e Renon sorridono nel turno di Alps League Leggi anche: Hockey ghiaccio: Renon e Cortina sorridono nel sabato di Alps League. Cade Gherdeina Leggi anche: Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vincono Asiago e Merano. Renon non sbaglia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Hockey ghiaccio: Vipiteno stende Cortina nell’Alps League. Bene Renon, Merano e Asiago; Asiago stabilisce ancora il nuovo record di spettatori ad una partita del campionato di AlpsHL 2025/26; Le tre di testa perdono tutte. Vincono Vipiteno, Gherdëina e Renon. Asiago - Merano si decide all'Overtime.; Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e Renon. Hockey ghiaccio: Vipiteno ancora bene in Alps. Nei “derby” vincono Merano, Asiago e Cavaliers - Tantissimi gli incontri per le squadre italiane impegnate in pista, ... oasport.it

