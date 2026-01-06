Hannoun l' inchiesta sull' associazione benefica | si cercano le prove dei finanziamenti ad Hamas

L'inchiesta riguarda l'associazione benefica collegata a Mohammed Hannoun, arrestato il 27 dicembre. Le autorità cercano di accertare eventuali finanziamenti indirizzati a Hamas, analizzando i flussi di denaro e le attività dell'organizzazione. Questo approfondimento mira a chiarire eventuali collegamenti e a fare luce sulla provenienza dei fondi, contribuendo a comprendere meglio il ruolo dell'associazione nel contesto delle indagini in corso.

L'inchiesta sull'associazione benefica riconducibile a Mohammed Hannoun, arrestato il 27 dicembre scorso: si cercano le prove dei finanziamenti ad Hamas. I file sono stati ottenuti dalla polizia attraverso un'operazione sotto copertura. Hannoun respinge ogni accusa: i suoi legali potrebbero chiederne la scarcerazione. Intanto proseguono le mobilitazioni in suo favore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

