Hai insegnato a lottare col sorriso | Solofra piange Fabio De Maio

Solofra si trova ad affrontare la perdita di Fabio De Maio, figura stimata e amata dalla comunità. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, la sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e cordoglio. In questa occasione, si ricorda la sua forza e il sorriso con cui ha affrontato le difficoltà, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Solofra si è svegliata oggi con un vuoto profondo nel cuore. La notizia della scomparsa di Fabio De Maio, avvenuta dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia, ha attraversato la città come un colpo improvviso e silenzioso. Fabio ci ha lasciati a pochi giorni dal suo 41º compleanno, lasciando dietro di sé un’ondata di commozione, affetto e incredulità. In queste ore i social raccontano meglio di qualsiasi parola quanto Fabio fosse amato: messaggi, ricordi, fotografie, abbracci virtuali. Tutti parlano di lui come di un ragazzo educato, rispettoso, sempre con il sorriso, capace di trasmettere forza anche nei momenti più duri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Hai insegnato a lottare col sorriso”: Solofra piange Fabio De Maio Leggi anche: Can Yaman: "Soffro d'ansia, ma Sandokan mi ha insegnato a non perdere mai il sorriso" Leggi anche: La vela come un sudario: "Cieli blu per te, Ponz. Ci hai insegnato a volare" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Alessia Daminelli morta a 9 anni dopo la lotta con il tumore. Il padre: «La grandezza si misura in coraggio, non in anni; Milazzo, si è spenta Antonella Di Natale mamma di Peppe Maimone; Alessia, la principessa guerriera che amava il calcio ha smesso di lottare. Non guardo indietro. Guardo a chi resiste, nel nostro Paese e nel mondo. Guardo a chi ci ha insegnato e ci insegna a lottare. Perché, prima o poi, gli autoritarismi finiscono. Perché, alla fine, vinciamo. Buon anno. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.