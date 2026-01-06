Ha tentato di uccidere la moglie | pochi giorni prima le botte a un carabiniere

Durante le festività natalizie a Capriolo, un carabiniere è stato aggredito all’interno della caserma. Questa vicenda si collega a quella di Pasquale Raccioppoli, coinvolto in precedenti episodi di violenza, tra cui un tentativo di uccidere la moglie e comportamenti aggressivi nei confronti di un altro ufficiale. La sequenza di eventi solleva nuove preoccupazioni sulla situazione e sul contesto di tali azioni.

L'aggressione a un carabiniere all'interno della caserma di Capriolo, avvenuta durante le festività natalizie, è un tassello che solo ora emerge con chiarezza e getta una luce ancora più inquietante sulla vicenda di Pasquale Raccioppoli. Un episodio che, alla luce dell'arresto per il tentato.

