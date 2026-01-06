Guido Rodriguez Juve il centrocampista attende i bianconeri | ecco quando potrebbe chiudersi l’affare

Guido Rodriguez aspetta una possibile operazione con la Juventus, con il centrocampista che attende indicazioni dalla società. La trattativa è in fase di definizione e il risultato finale dipende dalle decisioni del club. Restano da chiarire i dettagli per portare avanti l’accordo e portare l’atleta a vestire la maglia bianconera. La situazione è in evoluzione, e si attende una svolta nelle prossime settimane.

Guido Rodriguez Juve, il centrocampista attende la Vecchia Signora. Dunque ora la palla è in mano al club bianconero. Le ultime sulla trattativa. Il mercato della Juventus entra nella sua fase più calda e il nome di Guido Rodriguez continua a rimbalzare con insistenza nelle cronache sportive. Il centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022, è finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera, che vede in lui un profilo d’esperienza per puntellare la mediana a costi contenuti. In questo scenario, il centrocampista argentino rappresenta una delle piste più concrete, seppur soggetta a valutazioni strategiche immediate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guido Rodriguez Juve, il centrocampista attende i bianconeri: ecco quando potrebbe chiudersi l’affare Leggi anche: Guido Rodriguez Juve, restano vive le strade che portano al centrocampista: i bianconeri vigilano. La situazione Leggi anche: Guido Rodriguez Juve, il nome del centrocampista si fa sempre più caldo: l’ultima mossa conferma la volontà dei bianconeri. I dettagli Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno; Chi è Guido Rodriguez, il centrocampista del West Ham che interessa alla Juventus: può arrivare a gennaio; Juve, chi è e quanto costa Guido Rodriguez, il campione del mondo messo alla porta dal West Ham; Rodriguez, massima apertura: manca il sì della Juve. Adzic, Milik e Vlahovic: tutte le novità. La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno - La Juventus ha in pugno il centrocampista argentino del West Ham, per il quale manca ancora l'ok definitivo di Spalletti. sport.sky.it

Gazzetta | Guido Rodriguez e Chiesa alla Juventus: è arrivata la risposta di Spalletti - Guido Rodriguez e Chiesa alla Juventus nel mercato di gennaio: arrivano nuove conferme e occhio alle prossime ore. fantamaster.it

Romano: “Se la Juventus volesse chiudere Guido Rodriguez potrebbe farlo in 5 minuti” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Guido Rodriguez che sembra essere uno dei giocatori valutati dalla Juventus per rinforzare il centrocampo: "Sul centrocampo ... tuttojuve.com

Un’idea, nulla più per ora Nella lista dei giocatori seguiti per gennaio c’è Guido Rodriguez Il campione del mondo con l’Argentina, in una stagione dove sta trovando poco spazio nella terzultima squadra della premier , il West Ham, rappresenta un oppor - facebook.com facebook

Due rinforzi per Spalletti: a centrocampo sale Guido Rodriguez, a destra Norton-Cuffy. Le trattative x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.