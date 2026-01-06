Guido Rodriguez Juve il centrocampista attende i bianconeri | ecco quando potrebbe chiudersi l’affare

Guido Rodriguez aspetta una possibile operazione con la Juventus, con il centrocampista che attende indicazioni dalla società. La trattativa è in fase di definizione e il risultato finale dipende dalle decisioni del club. Restano da chiarire i dettagli per portare avanti l’accordo e portare l’atleta a vestire la maglia bianconera. La situazione è in evoluzione, e si attende una svolta nelle prossime settimane.

Guido Rodriguez Juve, il centrocampista attende la Vecchia Signora. Dunque ora la palla è in mano al club bianconero. Le ultime sulla trattativa. Il mercato della Juventus entra nella sua fase più calda e il nome di Guido Rodriguez continua a rimbalzare con insistenza nelle cronache sportive. Il centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022, è finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera, che vede in lui un profilo d’esperienza per puntellare la mediana a costi contenuti. In questo scenario, il centrocampista argentino rappresenta una delle piste più concrete, seppur soggetta a valutazioni strategiche immediate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

