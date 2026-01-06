Guido Rodriguez Juve è un nome di Comolli! Perché le quotazioni dell’argentino sono in ascesa

Guido Rodriguez, centrocampista argentino, sta attirando l’attenzione di diverse società, tra cui la Juventus. Le sue prestazioni recenti e le valutazioni di mercato hanno portato a un aumento delle quotazioni, rendendolo un nome interessante per il mercato di gennaio. Analizziamo le motivazioni di questa crescita e le possibili implicazioni per il futuro del giocatore e delle squadre interessate.

per il mercato di gennaio. In vista della sessione di calciomercato invernale del 2026, la Juventus sta valutando con crescente interesse il profilo di Guido Rodriguez per rinforzare il proprio centrocampo. L’idea legata al mediano argentino è in forte ascesa poiché rappresenta un compromesso ideale tra qualità tecnica ed esborso economico, offrendo garanzie immediate per la seconda parte della stagione bianconera. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Le motivazioni del giocatore e l’opportunità per il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guido Rodriguez Juve, è un nome di Comolli! Perché le quotazioni dell’argentino sono in ascesa Leggi anche: Guido Rodriguez per la Juve, salgono le quotazioni dell’argentino del West Ham: può arrivare in prestito. Ultime Leggi anche: Guido Rodriguez Juventus, conferme totali sul nome proposto a Comolli da intermediari: ci sono stati contatti negli ultimi giorni. Il punto sull’argentino Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Guido Rodriguez Juve | è il nome in pole position a centrocampo La strategia della dirigenza per regalare il colpo a Spalletti cosa accadrà; Juventus, chi è Guido Rodriguez? L'obiettivo per la mediana; Calciomercato Juve Sky | Guido Rodriguez anche in tempi brevi ma il grande sogno per il centrocampo è lui; Calciomercato Juve pronta la mossa per Chiesa Non è l’unico obiettivo | ecco gli altri profili sondati dalla dirigenza. Juventus, cresce l'idea Rodriguez dal West Ham - Entra nel vivo il mercato della Juventus che soprattutto a centrocampo vuole provare a piazzare un colpo per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. fantacalcio.it

Rodriguez Juve, il nome del centrocampista si fa sempre più caldo: l’ultima mossa conferma la volontà dei bianconeri. I dettagli - Le ultime Il tema Rodriguez Juve continua a occupare una posizione centrale ne ... juventusnews24.com

La Juve offre 10 milioni per Guido Rodriguez? - La Juventus offre 10 milioni per Guido Rodríguez, ex giocatore del Betis La Juventus si muove con decisione nel mercato invernale e ha quasi chiuso l’accordo per l’acquisto ... tuttojuve.com

La Juve ha in pugno Guido Rodriguez, manca solo l’ok di Spalletti [Di Marzio] - facebook.com facebook

Se volesse la #Juventus chiuderebbe Guido #Rodriguez anche domani mattina. Il giocatore ha dato la disponibilità da una settimana (e ci mancherebbe), i bianconeri devono spingere il testo verde: da capire se e quando vorranno. @OggiSportNotiz2 #calcio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.