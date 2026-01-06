Guido Rodriguez alla Juventus Sky | si aspetta l’ok finale di Spalletti Ma emergono novità anche sul fronte Kessie

Secondo quanto riportato da Sky, la Juventus attende l’autorizzazione definitiva di Spalletti per l’arrivo di Guido Rodriguez. Contestualmente, si fanno avanti importanti novità anche riguardo a Kessie, con il club impegnato nelle valutazioni relative alla sessione di mercato di giugno. La situazione resta in evoluzione, con decisioni che potrebbero influenzare significativamente il prossimo futuro della rosa bianconera.

in vista di giugno. La Juventus si muove con decisione in questi primi giorni della sessione invernale, delineando le strategie per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti. Il nome più vicino a vestire la maglia bianconera nell'immediato è quello di Guido Rodriguez, attualmente in forza al West Ham. A riportarlo è Sky Sport. Il punto su Guido Rodriguez. L'esperto mediano argentino, classe '94, rappresenta il profilo ideale per dare equilibrio e sostanza al reparto mediano della Vecchia Signora.

