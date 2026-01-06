Guidava un’auto rubata in centro città disoccupato finisce nei guai

Un uomo, disoccupato, è stato fermato mentre guidava un’auto risultata rubata nel centro della città. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo e a ulteriori accertamenti. La vicenda evidenzia come la condotta di guida in queste circostanze possa comportare conseguenze legali significative, sottolineando l’importanza di rispettare le norme e di agire nel rispetto della legge.

È stato fermato mentre percorreva le strade del centro cittadino alla guida di un'auto risultata rubata. L'episodio si è verificato in serata a Licata durante un servizio di controllo del territorio svolto dai carabinieri della Compagnia cittadina. A insospettire i militari è stato il comportamento del conducente.

