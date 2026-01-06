GUIDA TV 6 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Scopri cosa vedere questa sera in TV con la nostra guida aggiornata. Tra programmi, film e spettacoli, troverai tutte le proposte delle principali reti italiane, tra Rai, Mediaset, La7 e altri. Inoltre, puoi partecipare al TotoShare e tentare di indovinare gli ascolti serali. Consulta le nostre indicazioni per scegliere i programmi più adatti a te e goderti una serata all'insegna della buona visione.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 20:30 00:00 Affari Tuoi Lotteria Italia Concerto dell'Epifania Game Musica Rai2 21:20 23:35 Genitori in Trappola Il Sabato al 90° Film Talk Show Rai3 21:20 23:30 The Land of Dreams Segni Molto Particolari Film Film Rete 4 21:35 23:50 Il Piccolo Lord Moschettieri del Re: La Penultima Missione Film Film Canale 5 21:50 00:10 Barbie 1ªTv Tg5 Film Notiziario Italia 1 21:25 23:20 Il Grande Giorno La Leggenda di Al, John & Jack Film Film La7 21:15 23:05 Serendipity: Quando l'Amore è Magia Piovuta dal Cielo Film Film Tv8 21:30 23:20 Un Natale da Favola Un Natale da Cenerentola Film Film Nove 21:30 23:35 Attacco al Potere 2 Bad Company: Protocollo Praga Film Film

