Guerra Ucraina-Russia svolta a Parigi | intesa sulla forza multinazionale Sostegno Usa

Il vertice a Parigi ha portato a un accordo sulla creazione di una forza multinazionale per rispondere alla situazione in Ucraina. L'incontro, conclusosi all’Eliseo, ha coinvolto diversi leader e ha visto un sostegno significativo dagli Stati Uniti. La riunione si è svolta in un clima di collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità regionale e coordinare le risposte internazionali alla crisi in Ucraina.

Il vertice si è chiuso all’Eliseo con un clima che i leader coinvolti non hanno esitato a definire storico. Ore di confronto serrato, dichiarazioni calibrate e una consapevolezza comune: il dossier ucraino è entrato in una fase nuova, in cui il nodo centrale non è più solo la guerra, ma ciò che accadrà il giorno dopo il cessate il fuoco. A Parigi, attorno allo stesso tavolo, Europa, Stati Uniti e Ucraina hanno provato a dare forma a una risposta condivisa. La parola chiave è garanzie di sicurezza. Non simboliche, ma operative. Non indefinite, ma legate a un meccanismo concreto di presenza e monitoraggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra Ucraina-Russia, svolta a Parigi: intesa sulla forza multinazionale. Sostegno Usa Leggi anche: Ucraina, i Volenterosi riuniti a Parigi. La bozza: “Sostegno Usa a forza multinazionale in caso di attacco russo” Leggi anche: Ucraina, intesa su forza multinazionale e garanzie su impegno Usa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Kiev, le garanzie e l’illusione della svolta: quindici anni non sono la pace; Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; ‘Fantastico’ incontro, ma la svolta non c’è; Trump spinge, ma la svolta non c'è: «Vicini alla pace, risultati tra qualche settimana». E Zelensky: «Intesa al 90%». Ucraina, svolta dei Volenterosi: gli Stati Uniti pronti al sostegno in caso di attacco russo - Dalla bozza del vertice di Parigi emerge l’impegno di Washington a supportare la forza multinazionale come deterrenza contro nuove offensive di Mosca ... msn.com

