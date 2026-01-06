Guarda West Ham vs Notts Forest | streaming live copertura TV

Scopri come seguire in diretta il match tra West Ham e Nottingham Forest in Premier League. La nostra guida ti fornisce tutte le informazioni utili sulla trasmissione in streaming e sulla copertura TV, permettendoti di seguire la partita con facilità e senza intoppi. Rimani aggiornato sulle modalità di visione e goditi l’evento sportivo con chiarezza e precisione.

Notizia fresca giunta in redazione: Guarda oggi West Ham vs Nottingham Forest in Premier League con QuattroQuattroDue fornendo tutte le informazioni sulla trasmissione nella nostra pratica guida TV. West Ham-Nottingham Forest: informazioni chiave • Data: Martedì 06 gennaio 2026 • Orario d'inizio: 20:00 GMT 15:00 ET • Luogo: Stadio di Londra, Londra • TV e streaming: Sky Sports (Regno Unito), USA Network (Stati Uniti), Stan Sport (Australia) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni l'offerta natalizia di NordVPN Il West Ham è in guai seri e la sua ultima sconfitta in Premier League contro il club ultimo dei Wolves ha minacciato il posto di Nuno Espirito Santo.

