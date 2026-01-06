gruppi di lavoro e pranzo con il papa ecco il programma del concistoro

Il programma del prossimo concistoro prevede incontri tra i gruppi di lavoro e un pranzo con il Papa. Dopo la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, Leone XIV si appresta a partecipare alle attività previste, senza soste. Un'occasione importante per approfondire i temi di attualità e rafforzare i legami tra i membri della Chiesa, in un contesto di dialogo e collaborazione.

Leone XIV non avrà modo di riposarsi dopo la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro questa mattina. Già domani, infatti, il Papa è atteso dal primo concistoro straordinario del suo pontificato. In queste ore sono arrivati da tutto il mondo i cardinali convocati in Vaticano per quello che il Papa, in una lettera da noi anticipata, ha definito "un momento di comunione e di fraternità, di riflessione e di condivisione" volto a sostenerlo e consigliarlo "nella gravosa responsabilità del governo della Chiesa universale". Il programma. Abbiamo rivelato come Leone XIV abbia proposto nella sua lettera di Natale la rilettura di due documenti del suo predecessore, la Evangelii gaudium e la Praedicate evangelium e indicato “ Sinodo e sinodalità” e “ liturgia” come “temi di particolare rilevanza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

