Gruccia boom di nascite In cinque giorni arrivati 15 bambini | 70% italiani

All’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi si registra un aumento significativo di nascite nel primo quintile del 2026, con 15 bambini in cinque giorni. La maggior parte dei neonati, circa il 70%, sono italiani. Questo incremento inatteso ha sorpreso il personale sanitario, che non si era mai trovato di fronte a un simile numero di nuovi arrivati in così breve tempo.

Boom di nascite all’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. Addirittura 15 dall’avvento del 2026, una media di 3 parti al giorno che ha sorpreso, e di non poco, i professionisti del monoblocco che mai, negli ultimi anni, si erano trovati di fronte a un così elevato numero di nuovi arrivati. Una tendenza che fa ben sperare per quest’anno, dopo che il 2025 si era chiuso non del tutto in linea secondo quelle che erano le previsioni stilate a livello nazionale. Soddisfazione per il tutto è stata espressa dal Dottor Filippo Francalanci, direttore di ginecologia e ostetricia del nosocomio valdarnese: "Il 2025 non è stato chiuso molto bene sotto questo punto di vista ma se il buongiorno si vede dal mattino promette davvero bene il 2026 con ben 15 nuove nascite dal primo giorno del nuovo anno, a onor del vero alcune erano programmate per la fine del mese ma evidentemente i bambini avevano fretta di venire al mondo e l’hanno fatto in anticipo sui tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

