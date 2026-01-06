Il Sassuolo, con due vittorie casalinghe negli ultimi 100 giorni, affronta con determinazione le sfide in casa. Nonostante alcune difficoltà nel rendimento tra le mura amiche, il club punta a valorizzare le proprie qualità e migliorare il proprio score. Secondo l’allenatore Fabio Grosso, l’avversario odierno è di livello elevato, con grande qualità, evidenziando l’importanza di mettere in risalto le potenzialità del team in ogni occasione.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Due vittorie casalinghe negli ultimi 100 giorni per il Sassuolo che oggi spinge la sua allergia al prato reggiano uno score che ne racconta le difficoltà domestiche – 11 punti in 9 gare – contro un avversario, dice Fabio Grosso "di primissimo livello e che ha grandissima qualità". Già, la Juventus è la Juventus, dentro e fuori dal campo. Dentro si parla delle già citate "grandi qualità di un organico di prim’ordine", fuori di spalti praticamente sold out che si coloreranno, inevitabilmente, più di bianconero che di neroverde. Grosso ha avuto pochissimo tempo per, dice, "limare i dettagli", lavorando soprattutto sulla testa dei suoi: da lì, infatti deve scattare la scintilla in grado, aggiunge, "di far risaltare le nostre qualità: gare del genere – aggiunge l’allenatore neroverde – nascondono complessità e insidie, ma il nostro obiettivo è esprimerci al meglio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grosso "Abbiamo qualità, facciamole risaltare"

Leggi anche: Qualità della vita, torniamo a salire. Ma il grosso della Toscana è davanti

Leggi anche: Sassuolo Parma, Grosso: «Loro hanno qualità. Mi aspetto una partita difficile. Noi stiamo bene, vogliamo vincere in casa»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Grosso "Abbiamo qualità, facciamole risaltare" - Il mister neroverde chiede "intelligenza e maturità". sport.quotidiano.net