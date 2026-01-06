Groenlandia | Trump lavora a un accordo che escluda la Danimarca Irritati i leader europei Ma Starmer non attacca gli Usa

Recenti sviluppi indicano che Donald Trump sta lavorando a un accordo riguardante la Groenlandia, escludendo la Danimarca, e suscitando reazioni tra i leader europei. Mentre l’attenzione internazionale si concentra su Messico e Colombia, il focus di Trump rimane sulla regione, con particolare interesse per il rapporto con la Groenlandia dopo le questioni sul Venezuela. Starmer, invece, non ha commentato le azioni degli Stati Uniti in questa fase.

Si parla del Messico e della Colombia, ma l'attenzione di Donald Trump, dopo il Venezuela, è rivolta soprattutto alla Groenlandia. Secondo l'Economist, gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo di associazione con la "terra dei ghiacci" che escluda la Danimarca L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Groenlandia: Trump lavora a un accordo che escluda la Danimarca. Irritati i leader europei. Ma Starmer non attacca gli Usa Leggi anche: L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca Leggi anche: Meloni e i leader europei avvisano Trump sulla Groenlandia: “È della Danimarca, difenderemo i confini” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Groenlandia, perché Trump la vuole: dalle terre rare al mare; Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?; L'ira della premier danese contro Trump che minaccia ancora la Groenlandia: «Ora la smetta»; Groenlandia, la risposta timida dell’Ue a Trump: teme che Donald molli Kiev. Groenlandia, Trump lavora a un trattato di libera associazione - L'obiettivo è alimentare il sentimento separatista e negoziare direttamente con le autorità locali ... msn.com

L’UE a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca - Dichiarazioni che però rischiano di restare parole buttate al vento, perché secondo i media come il britannico Economist, gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo di associazione con la ... msn.com

Groenlandia, l'Europa risponde a Trump: «Fa parte della Nato, i confini sono un principio inviolabile» - Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni (che ieri ha voluto limare ogni passaggio): «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Stati Uniti». corriere.it

Groenlandia en la mira: Trump designa enviado y escala conflicto con Dinamarca

“L’Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando per circa 40 minuti con i reporter a bordo dell’Air Force One - facebook.com facebook

Groenlandia: nessuno si opporrebbe agli Usa, dice consigliere di Trump x.com

