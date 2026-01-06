Groenlandia Trump | Controllo Usa serve anche alla UE

Recentemente Donald Trump ha riacceso l’interesse sulla Groenlandia, un territorio autonomo danese, sottolineando l’importanza strategica degli Stati Uniti anche per l’Unione Europea. Dopo aver focalizzato l’attenzione sul Venezuela, l’ex presidente ha riproposto la questione, evidenziando come il controllo di questa vasta isola possa avere implicazioni geopolitiche di rilievo. Questa posizione riflette le dinamiche di interesse e influenza tra le maggiori potenze mondiali e le aree di interesse europeo.

Dopo il Venezuela, la Groenlandia? Donald Trump volta pagina dell'atlante e cerchia in rosso l'isola, territorio danese autonomo Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver accantonato il tema per mesi, negli ultimi giorni è tornato alla carica. "Dirò solo una cosa: abbiamo bisogno della Groenlandia a livello strategico, dal punto di vista della sicurezza nazionale..

