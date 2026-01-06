La Groenlandia, al centro di recenti tensioni internazionali, ha ricevuto l'apprezzamento di alcuni leader europei per la loro dichiarazione in risposta alle minacce di annessione di Trump. La posizione dell'Unione Europea evidenzia l'importanza di un approccio condiviso e responsabile nel mantenimento della stabilità regionale. La questione rimane complessa, coinvolgendo interessi geopolitici e strategici di varie potenze.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Bene la dichiarazione dei leader europei sulla Groenlandia dopo le minacce di annessione di Trump. Non è accettabile che il presidente statunitense mini alle fondamenta lo spazio di sicurezza della Nato e non è accettabile che questo venga fatto ai danni di un paese sovrano come la Danimarca. E' incredibile invece il cortocircuito totale di Giorgia Meloni, con il suo grottesco endorsement all'operazione americana in Venezuela dettato dalla fretta di dimostrare prima di tutti gli altri il suo servilismo verso Trump. Che ora la premier stia con gli europei è una buona notizia per l'Italia, ma il governo e la premier Giorgia Meloni hanno arrecato un altro danno alla credibilità del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: Magi, 'bene dichiarazione Ue, da Meloni cortocircuito totale'

Leggi anche: Groenlandia, la dichiarazione di Meloni e i leader Ue: "Appartiene al suo popolo"

Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Groenlandia: Magi, 'bene dichiarazione Ue, da Meloni cortocircuito totale' - "Bene la dichiarazione dei leader europei sulla Groenlandia dopo le minacce di annessione di Trump. iltempo.it

Leader europei: "La sicurezza nell'Artico va garantita insieme con la Nato e gli Usa". Oggi il vertice dei Volenterosi a Parigi, attesa Meloni. All'Eliseo anche Witkoff e Kushner. Negoziatore russo: il destino della Groenlandia è 'deciso', la Ue un 'vassallo' #ANSA - facebook.com facebook