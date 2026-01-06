Groenlandia l' Europa risponde a Trump | È già parte della Nato confini inviolabili | Bildt | Il rischio di un’azione Usa è attuale

L'Europa ribadisce la propria posizione sulla Greenlandia, sottolineando che fa già parte della NATO e che i confini sono inviolabili. La dichiarazione, firmata anche da Meloni, evidenzia l'importanza di garantire la sicurezza dell'area in collaborazione con gli Stati Uniti. Anche Bildt avverte sui potenziali rischi di un'azione americana, sottolineando la necessità di un dialogo condiviso per mantenere stabilità e pace nella regione.

