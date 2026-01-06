Groenlandia la nota dei leader europei a Trump | Fa parte della Nato
Leader europei hanno confermato che la Groenlandia è parte integrante della NATO, rispondendo alle dichiarazioni del presidente statunitense Trump. La nota, firmata da Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen, ribadisce l’appartenenza dell’isola all’alleanza atlantica, sottolineando l’unità e la collaborazione tra i paesi europei in ambito di sicurezza e difesa. La dichiarazione evidenzia l’importanza strategica della Groenlandia nel contesto geopolit
Questo il testo della dichiarazione del Presidente francese Macron, del Cancelliere tedesco Merz, del Primo Ministro italiano Meloni, del Primo Ministro polacco Tusk, del Primo Ministro spagnolo Sánchez, del Primo Ministro britannico Starmer e del Primo Ministro danese Frederiksen sulla Groenlandia. "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli alleati europei stanno intensificando i loro sforzi. Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per garantire la sicurezza dell'Artico e scoraggiare gli avversari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: I leader europei a Trump sulla Groenlandia, c’è anche Giorgia Meloni: «Fa parte della Nato: anche Usa aiuti alla sua sicurezza»
Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»
Groenlandia, ecco il piano Trump (per escludere la Danimarca): l'accordo militare. Donald: «Me ne occuperò fra 2 mesi»; Groenlandia, il premier a Trump: Adesso basta, aperti al dialogo ma nel rispetto; Groenlandia: “Se gli Usa ci attaccano finisce tutto, anche la Nato”; Mire di Trump sulla Groenlandia, Gramaglia: Leader europei dimostrino fermezza, non adulazione verso Usa.
Groenlandia, i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia inviolabili» - "Sta alla Danimarca e alla Groenlandia, e a loro soltanto, decidere di questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia". msn.com
Groenlandia nel mirino di Trump, leader europei: "Sovranità dipende dal suo popolo e da Danimarca" - Così, in una nota congiunta i leader Ue tra cui la presidente del Consiglio Meloni, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il premier del Regno Unito Keir Starmer, lo spagnolo San ... msn.com
La dichiarazione congiunta dei leader europei: «La Groenlandia appartiene al suo popolo» - I capi di stato e di governo di alcuni paesi europei, tra cui anche l’Italia, hanno firmato una dichiarazione congiunta a difesa della Groenlandia. editorialedomani.it
Trump PRETENDE la Groenlandia... La Risposta dell'UE è stata IMMEDIATA
"L'Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando per circa 40 minuti con i reporter a bordo dell'Air Force One. "Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, - facebook.com facebook
Groenlandia, è fondata la fissazione di Trump Non per l'economia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.