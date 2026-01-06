Leader europei hanno confermato che la Groenlandia è parte integrante della NATO, rispondendo alle dichiarazioni del presidente statunitense Trump. La nota, firmata da Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen, ribadisce l’appartenenza dell’isola all’alleanza atlantica, sottolineando l’unità e la collaborazione tra i paesi europei in ambito di sicurezza e difesa. La dichiarazione evidenzia l’importanza strategica della Groenlandia nel contesto geopolit

Questo il testo della dichiarazione del Presidente francese Macron, del Cancelliere tedesco Merz, del Primo Ministro italiano Meloni, del Primo Ministro polacco Tusk, del Primo Ministro spagnolo Sánchez, del Primo Ministro britannico Starmer e del Primo Ministro danese Frederiksen sulla Groenlandia. "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli alleati europei stanno intensificando i loro sforzi. Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per garantire la sicurezza dell'Artico e scoraggiare gli avversari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Groenlandia, la nota dei leader europei a Trump: "Fa parte della Nato"

Leggi anche: I leader europei a Trump sulla Groenlandia, c’è anche Giorgia Meloni: «Fa parte della Nato: anche Usa aiuti alla sua sicurezza»

Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Groenlandia, ecco il piano Trump (per escludere la Danimarca): l'accordo militare. Donald: «Me ne occuperò fra 2 mesi»; Groenlandia, il premier a Trump: Adesso basta, aperti al dialogo ma nel rispetto; Groenlandia: “Se gli Usa ci attaccano finisce tutto, anche la Nato”; Mire di Trump sulla Groenlandia, Gramaglia: Leader europei dimostrino fermezza, non adulazione verso Usa.

Groenlandia, i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia inviolabili» - "Sta alla Danimarca e alla Groenlandia, e a loro soltanto, decidere di questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia". msn.com