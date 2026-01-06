Groenlandia in rivolta il premier Nielsen | Trump non può prendere il Paese perché lo vuole

Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump riguardo a un possibile acquisto dell’isola, sottolineando che il territorio non può essere preso semplicemente perché desiderato. La situazione evidenzia le tensioni tra le autorità groenlandesi e le mire esterne, sottolineando l'importanza di rispettare la sovranità locale e le decisioni del paese.

Il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen è tornato a rispondere a Donald Trump affermando che non può prendere il controllo del territorio "perché lo vuole lui". «In una situazione in cui il presidente americano ha nuovamente affermato che gli Stati Uniti prendono molto sul serio la Groenlandia, questo sostegno da parte dei nostri alleati nella Nato è molto importante e inequivocabile»,.

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale, non per minerali o petrolio

