Groenlandia il piano di Trump | l' esclusione della Danimarca l' accordo di associazione e la risposta del blocco europeo

L'amministrazione degli Stati Uniti sta valutando un piano per riorganizzare i propri rapporti con la Groenlandia, includendo l'esclusione della Danimarca e l'eventuale accordo di associazione. Questa proposta rappresenta un cambiamento significativo nelle relazioni geopolitiche della regione. Nel frattempo, il blocco europeo ha espresso le proprie reazioni, evidenziando l'importanza di un dialogo trasparente e condiviso su questa iniziativa.

Trump e la Groenlandia: cosa hanno detto 8 leader europei (c'è anche l'Italia) - Una dichiarazione congiunta risponde alle mire del presidente Usa sull'Artico: solo la Groenlandia e la Danimarca possono decidere sul loro futuro. avvenire.it

Groenlandia, il piano di Trump per prendersi l'isola e aggirare Danimarca e Europa - Secondo The Economist l’amministrazione americana sta valutando opzioni alternative a una “annessione” formale per rafforzare l’influenza di Washington sull’isola, comprese intese di natura politica e ... globalist.it

L'UE respinge la controversia Trump-Groenlandia: I confini della Danimarca sono inviolabili | APT

Loro hanno un piano in comune: spartirsi il mondo. Dall’Ucraina al Venezuela, fino alle rivendicazioni sulla Groenlandia avanzate da Trump e ribadite da Katie Miller, il messaggio è sempre lo stesso: vale una sola legge, quella del più forte, quella della giungl - facebook.com facebook

Dal Venezuela alla Groenlandia: il piano Trump per l’energia aspettando l’Europa. L'editoriale del direttore @vitoreggia62 geagency.it/editoriali/dal… x.com

