Groenlandia i leader Ue replicano a Trump | Fa parte della Nato Ogni decisione spetta al suo popolo e alla Danimarca

In risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, i leader europei hanno emesso un comunicato congiunto. Firmato da figure di rilievo come Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Mette Frederiksen, il documento sottolinea che la questione riguarda il popolo groenlandese e la Danimarca, ribadendo che ogni decisione spetta loro e alla NATO, senza interventi unilaterali.

Un comunicato congiunto firmato da diversi leader europei tra cui Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro danese Mette Frederiksen per prendere posizione circa le mire degli Stati Uniti sulla Groenlandia. "Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per garantire la sicurezza dell'Artico e scoraggiare gli avversari – si legge -. Il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della Nato. La sicurezza nell'Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l' integrità territoriale e l' inviolabilità dei confini ", prosegue la nota firmata anche dal primo ministro polacco Donald Tusk, dal primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e il primo ministro britannico Keir Starmer.

Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it

I leader europei ribadiscono: il destino della Groenlandia è solo nelle sue mani - Il ruolo degli Usa è essenziale non solo come membro della Nato ma anche alla luce dell'accordo di difesa tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti siglato nel 1951 ... milanofinanza.it

TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

Trump minaccia l’Europa, annunciando un attacco alla Groenlandia. Macron, Merz, Starmer e Sanchez si sono già espressi a difesa dell’isola danese e dell’Europa. Ma non solo i leader delle grandi potenze europee: anche i primi ministri di Finlandia, Islanda - facebook.com facebook

