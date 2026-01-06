Groenlandia | Gori ' finalmente una presa di posizione Ue balbetta ma Europa c' è'

La Groenlandia torna al centro dell’attenzione internazionale con una dichiarazione chiara sulla sua integrità territoriale. Gori sottolinea che i confini di Danimarca e Groenlandia sono principi inviolabili, mentre l’Unione Europea mostra ancora incertezza. In un contesto geopolitico complesso, questa presa di posizione evidenzia l’importanza di rispettare gli accordi internazionali e di mantenere un dialogo aperto sulla questione.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “'L'integrità territoriale e i confini di Danimarca e Groenlandia sono principi inviolabili'. Macron, Merz, Meloni, Sánchez, Starmer e Tusk prendono finalmente posizione, a fianco della premier danese Frederiksen, contro le minacce di Trump. L'Unione Europea balbetta, vittima delle sue divisioni, ma l'Europa c'è". Lo scrive sui social l'eurodeputato Pd, Giorgio Gori, sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

