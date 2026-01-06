Groenlandia | Bonelli ' destra porta guerra nel pianeta in nome del petrolio'

La Groenlandia sta diventando un punto centrale nelle discussioni sulle risorse energetiche e le implicazioni ambientali. Secondo Bonelli, la destra politica contribuisce a un clima di tensione globale, spingendo per l’estrazione di petrolio che rischia di alimentare conflitti e danni al pianeta. In questo contesto, è importante analizzare le dinamiche politiche e ambientali che interessano questa regione e il loro impatto sul futuro del pianeta.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "La destra globale trascina il mondo verso una nuova stagione di conflitti in nome del petrolio. È una guerra permanente per il controllo delle risorse fossili che oggi minaccia la Groenlandia come ieri il Venezuela. Cambiano i luoghi, ma non la logica: petrolio e gas sono all'origine di questa escalation geopolitica". Lo dichiara Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Dopo il Venezuela, Donald Trump punta la Groenlandia. Non è una questione di sicurezza, ma di interessi economici e di profitti per le grandi compagnie fossili.

Bonelli (Avs) ad Affari: “Trump è un estorsore. La destra italiana è complice e tradisce il Paese. Basta piegarsi a questo ricatto” - Parliamo, infatti, di una vera e propria estorsione, immotivata dal punto di vista economico, che produce danni reali. affaritaliani.it

Questo caso umano allo stato brado, ieri, ha minacciato Colombia, Cuba, Messico e Iran. Poi ha detto: “Voglio anche la Groenlandia, ci serve”. Siamo nelle mani di un criminale megalomane, antidemocratico, razzista, omofobo, sessista, fuori controllo e fuori d - facebook.com facebook

