Groenlandia | Bergamini Fi ' conseguenze inimmaginabili se sfaldamento euro-atlantico'

La recente dichiarazione di leader europei sulla Groenlandia evidenzia l'importanza di un dialogo serio sulla sicurezza nell'area artica. Bergamini (Fi) sottolinea che uno sfaldamento dell’assetto euro-atlantico potrebbe avere conseguenze imprevedibili, rendendo fondamentale il ruolo della Nato e degli Stati Uniti nella gestione di questa delicata situazione geopolitica.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - *La dichiarazione congiunta sulla Groenlandia di alcuni leader europei, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riconduce il tema della sicurezza nell'area artica nella serietà di un confronto che va condotto necessariamente all'interno della Nato, Stati Uniti compresi. Si tratta senz'altro di una nuova dinamica geopolitica che l'Occidente ha il dovere di affrontare unitariamente". Lo dice in una nota Deborah Bergamini, responsabile del Dipartimento Esteri e vice segretaria nazionale di Forza Italia. "Sfaldature dell'integrità territoriale porterebbero a delle conseguenze inimmaginabili, certamente dannose per un blocco democratico che mai come in questo momento deve rimanere coeso sulla base dei valori che da oltre ottant'anni lo accomunano”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Groenlandia: Bergamini (Fi), 'conseguenze inimmaginabili se sfaldamento euro-atlantico' Leggi anche: Berlusconi: Bergamini (FI), 'Cassazione demolisce teorema mediatico-giudiziario' Leggi anche: Francia: Bergamini (FI), 'non dimentichiamo Bataclan, monito a difendere libertà e identità' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GROENLANDIA, BERGAMINI (FI): “SFALDAMENTO EURO-ATLANTICO PORTEREBBE A CONSEGUENZE INIMMAGINABILI”» - *La dichiarazione congiunta sulla Groenlandia di alcuni leader europei, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riconduce il tema della sicurezza nell’area artica nella serietà di un confr ... agenziagiornalisticaopinione.it

Groenlandia: Bergamini (Fi), 'conseguenze inimmaginabili se sfaldamento euro-atlantico' - *La dichiarazione congiunta sulla Groenlandia di alcuni leader europei, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riconduce il tema della sicurezza nell’area artic ... lanuovasardegna.it

Groenlandia, Bergamini (Fi): “Non è il Venezuela, prevarranno le ragioni dell’Occidente unito” - “La Groenlandia non è il Venezuela, è un territorio pienamente incardinato nella democrazia, nel contesto europeo, nella Nato. agenziagiornalisticaopinione.it

Trump punta ancora la Groenlandia e nomina inviato speciale

Negli ultimi giorni ho pensato alla Groenlandia. Agli Inuit e alla loro lingua, cerco inutilmente di pronunciare i loro nomi. Ho letto che le distanze in Groenlandia si misurano in sinik, in “sonni”, nel numero di pernottamenti durante un viaggio. ...a volte ricordo il c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.