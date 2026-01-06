Grisù Giuseppe e Maria al Teatro Lendi

Da casertanews.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Lendi di Sant’Arpino, dal 7 al 9 gennaio 2025, si terrà la rappresentazione

Al Teatro Lendi di Sant’Arpino, in occasione della stagione teatrale 20252026 a cura del Teatro Pubblico Campano, da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio, alle ore 20.45, Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli in “Grisù, Giuseppe e Maria” di Gianni Clementi con Loredana Piedimonte e Giosiano Felago. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Antonello Costa e Paolo Caiazzo in "Un ponte per due" al Teatro Lendi

Leggi anche: Al Teatro Lendi arriva “Magnifica Presenza” di Ferzan Özpetek

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

gris249 giuseppe maria teatro"Grisù, Giuseppe e Maria" al Teatro Lendi - Al Teatro Lendi di Sant’Arpino, in occasione della stagione teatrale 2025/2026 a cura del Teatro Pubblico Campano, da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio, alle ore 20. casertanews.it

Grisù, Giuseppe e Maria al Teatro delle Arti - Salerno si prepara ad accogliere uno spettacolo teatrale dal grande impatto emotivo e culturale: “Grisù, Giuseppe e Maria”, scritto da Gianni Clemente e diretto da Pierluigi Iorio, con protagonisti ... gazzettadisalerno.it

Grisù, Giuseppe e Maria al Roma Teatro di Cerignola, il racconto di un’Italia che si trasforma - Il 2025 del Roma Teatro di Cerignola continua tra risate e momenti di profonda riflessione e commozione, sentimenti che si mescolano perfettamente in “Grisù, Giuseppe ... lanotiziaweb.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.