Grisù Giuseppe e Maria al Teatro Lendi

Al Teatro Lendi di Sant'Arpino, in occasione della stagione teatrale 20252026 a cura del Teatro Pubblico Campano, da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio, alle ore 20.45, Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli in "Grisù, Giuseppe e Maria" di Gianni Clementi con Loredana Piedimonte e Giosiano Felago.

Grisù, Giuseppe e Maria al Teatro delle Arti - Salerno si prepara ad accogliere uno spettacolo teatrale dal grande impatto emotivo e culturale: “Grisù, Giuseppe e Maria”, scritto da Gianni Clemente e diretto da Pierluigi Iorio, con protagonisti ... gazzettadisalerno.it

Grisù, Giuseppe e Maria al Roma Teatro di Cerignola, il racconto di un’Italia che si trasforma - Il 2025 del Roma Teatro di Cerignola continua tra risate e momenti di profonda riflessione e commozione, sentimenti che si mescolano perfettamente in “Grisù, Giuseppe ... lanotiziaweb.it

