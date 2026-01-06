Grifo mercato al via | è il giorno di Nepi Giunti cessione in stand by Tozzuolo rinnova

Oggi prende avvio ufficialmente il mercato del Perugia, con l’attenzione rivolta in particolare a Nepi, protagonista delle trattative. Dopo l’incontro tra il direttore generale Borras e Riccardo Gaucci, emergono prime conferme e alcuni aspetti ancora da definire. La situazione di Giunti resta in stand by, mentre Tozzuolo rinnova il suo contratto. La sessione di mercato si presenta ricca di sviluppi, con decisioni che influenzeranno la rosa della squadra.

Come annunciato, il mercato del Perugia prende subito il via. Dopo l’incontro di ieri tra il dg Borras e il dirigente Riccardo Gaucci arrivano le prime conferme, ma anche qualche nodo da sciogliere. Oggi arriva la firma dell’attaccante Alessio Nepi, 26 anni tra pochi giorni, reduce da una prima parte di stagione con il Giugliano (6 gol in campionato e due in Coppa Italia per il neo grifone). Il giocatore arriva in biancorosso a titolo definitivo, sulla carta è stato preso per affiancare Daniele Montevago, anche se le ultime prestazioni di Bacchin metteranno in difficoltà Giovanni Tedesco. L’attaccante arriva carico di entusiasmo, un atteggiamento che ha premiato di fronte a Gaucci che ha colto l’occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

