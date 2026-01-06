Grecia rivoluzione negli atenei | via 300mila studenti fuori corso dalle università per risalire le classifiche internazionali

Da orizzontescuola.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione greco ha eliminato dagli elenchi universitari oltre 300.000 studenti inattivi iscritti prima del 2017, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle università e le posizioni nei ranking internazionali. Questa misura mira a rendere più rappresentativi i dati sulle performance accademiche, favorendo un sistema più trasparente e organizzato.

Il Ministero dell'Istruzione greco ha rimosso dagli elenchi oltre 300mila studenti inattivi iscritti prima del 2017 per migliorare l'organizzazione accademica e i ranking internazionali. La misura segna la fine dell' "apprendimento permanente" ma è contestata dall'opposizione perché penalizzerebbe le fasce più deboli e i lavoratori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Cancellati dagli elenchi gli studenti fuori corso, via la metà degli iscritti all’università: a cosa punta il piano della Grecia

Leggi anche: Università, per gli studenti tasse fuori norma in nove atenei italiani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Via alla Zes nelle Marche, 'semplificazione è una rivoluzione' - La Regione Marche presenta la Zona economica speciale (Zes) unica per le Marche davanti a alla platea dell'aula magna della ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.