Grecia rivoluzione negli atenei | via 300mila studenti fuori corso dalle università per risalire le classifiche internazionali
Il Ministero dell'Istruzione greco ha eliminato dagli elenchi universitari oltre 300.000 studenti inattivi iscritti prima del 2017, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle università e le posizioni nei ranking internazionali. Questa misura mira a rendere più rappresentativi i dati sulle performance accademiche, favorendo un sistema più trasparente e organizzato.
Il Ministero dell'Istruzione greco ha rimosso dagli elenchi oltre 300mila studenti inattivi iscritti prima del 2017 per migliorare l'organizzazione accademica e i ranking internazionali. La misura segna la fine dell' "apprendimento permanente" ma è contestata dall'opposizione perché penalizzerebbe le fasce più deboli e i lavoratori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
