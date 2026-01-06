Grecia rivoluzione negli atenei | via 300mila studenti fuori corso dalle università per risalire le classifiche internazionali

Il Ministero dell'Istruzione greco ha eliminato dagli elenchi universitari oltre 300.000 studenti inattivi iscritti prima del 2017, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle università e le posizioni nei ranking internazionali. Questa misura mira a rendere più rappresentativi i dati sulle performance accademiche, favorendo un sistema più trasparente e organizzato.

