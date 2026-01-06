A poche settimane dalla conclusione del Grande Fratello 19, Simona Ventura commenta l’andamento dell’edizione, sottolineando positivamente l’esperienza nonostante i risultati sotto le aspettative. In una dichiarazione, la conduttrice evidenzia gli aspetti innovativi e il valore complessivo del progetto, definendolo un “anno straordinario” per il reality. La sua analisi offre uno sguardo equilibrato su un ciclo televisivo che ha suscitato opinioni contrastanti.

A poche settimane dalla chiusura del Grande Fratello 19, Simona Ventura rompe finalmente il silenzio e traccia un bilancio della sua esperienza alla guida del reality più longevo della televisione italiana. Un bilancio che arriva dopo un’edizione segnata da numeri storicamente negativi, ma che la conduttrice difende con una determinazione che ha già fatto discutere. I dati parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni: la finale dell’edizione condotta da Ventura ha registrato appena 1 milione e 620 mila spettatori con uno share del 14,33%, risultando la meno vista in assoluto nei 25 anni di storia del programma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Grande Fratello chiude col minimo storico, ma Ventura difende tutto: “Anno straordinario”

Leggi anche: Ascolti TV di giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 domina, Grande Fratello al minimo storico

Leggi anche: “Mediaset ha deciso così”. Grande Fratello, cambia tutto: l’annuncio di Simona Ventura

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Simona Ventura difende il suo Grande Fratello e chiude su Signorini: “Non ne parlo”.

Simona Ventura difende il suo Grande Fratello e chiude su Signorini: “Non ne parlo” - Dopo l’edizione flop nip dai numeri più bassi di sempre, la conduttrice fa il bilancio, assolve il reality e guarda già oltre ... giornalelavoce.it