In questa intervista, Fabiola Balestriere analizza il personaggio di Scianel in Gomorra – Le Origini, approfondendo temi come l’identità femminile, la violenza e l’origine del potere. Attraverso il suo racconto, si esplorano le sfumature di un personaggio complesso, offrendo spunti di riflessione sulla rappresentazione femminile in un contesto criminale e sulle dinamiche di potere che ne derivano.

Fabiola Balestriere racconta la giovane Scianel in Gomorra – Le Origini nella nostra video intervista, tra identità femminile, violenza e nascita del potere. Protagonista della nostra nostra video intervista  è Fabiola Balestriere, nel cast di Gomorra – Le Origini nei panni di Annalisa Magliocca, personaggio destinato a diventare la futura Scianel nel racconto delle origini della celebre saga crime. La giovane attrice ci ha raccontato il percorso emotivo e umano del suo personaggio, il peso di un’eredità iconica e i consigli ricevuti dalla Scianel adulta Cristina Donadio, tra responsabilità, rispetto e desiderio di restituire complessità a una figura centrale dell’universo di Gomorra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Gomorra – Le origini, Fabiola Balestriere video intervista: «Scianel rinchiusa in una gabbia dorata, spero di averla onorata»

