Gli sprovveduti della montagna Rischiano di congelare in quota Salvati tre giovani escursionisti

Tre giovani escursionisti in difficoltà sono stati salvati in una zona di alta montagna, dove le temperature sono scese fino a -7°C. La situazione si era complicata a causa del freddo intenso e delle condizioni di oscurità, in quota a circa 2.000 metri. L'intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l'importanza della preparazione e della prudenza in ambienti montani.

Al freddo, con la temperatura in picchiata a -7 gradi sotto lo zero, e al buio, in cima a una montagna difficile, a quasi 2.200 metri di quota, senza alcun tipo di equipaggiamento né attrezzatura. Tre giovani escursionisti stranieri del Bangladesh, che hanno tra i 25 e i 26 anni, l'altro pomeriggio sono rimasti bloccati poco sotto la vetta della Grignetta, lungo la cresta Sinignaglia, un sentiero attrezzato molto esposto. Era la prima volta che salivano in Grignetta e non avevano alcun tipo di conoscenza della zona. Durante l'ascesa sono riusciti a cavarsela, ma durante la discesa no. Sono stati inoltre sorpresi dal buio calato rapidamente e dalla temperatura sempre più bassa.

Invito tutti a non avventurarvi all interno della Valle del Bove a vedere l eruzione. È un luogo insidioso, privo di copertura telefonica e particolarmente freddo. Se non conoscete la montagna ed i luoghi, andate solo se ben equipaggiati e accompagnati da guide - facebook.com facebook

Non salire in montagna senza le 'scarpe' giuste Le strade sono ghiacciate e basta uno sprovveduto per bloccare tutti quelli dietro Buondì da Malga Budui Miane (Tv) x.com

