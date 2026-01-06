Gli Skaupaz Toifl conquistano Codroipo?Che spettacolo con i Diavoli senza regole
Gli Skaupaz Toifl hanno recentemente attirato l’attenzione a Codroipo, offrendo uno spettacolo coinvolgente insieme ai Diavoli senza regole. L’evento, molto richiesto dalla comunità locale, si è svolto con successo, confermando l’interesse per questa proposta. Un’occasione che ha saputo rispettare le aspettative, lasciando un ricordo positivo tra i partecipanti e consolidando la tradizione di incontri culturali e di intrattenimento nel territorio.
Si trattava di una delle proposte più invocate dalla cittadinanza: si può dire che l’evento non abbia tradito le attese. Gli Skapuaz Toifl hanno conquistato il centro di Codroipo. I Diavoli senza regole, gruppo che rievoca le antiche divinità celtiche, hanno sfilato lungo le vie della cittadina. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Polemiche dopo lo spettacolo con gli acrobati in piazza San Giustino: "Violate le regole di sicurezza"
Leggi anche: Sanremo Giovani 2025: Principe, Seltsam e Senza Cri conquistano gli ultimi tre posti disponibili per la semifinale
Magia celtica a Codroipo: successo per la sfilata degli Skapuaz Toifl -> https://www.nordest24.it/sfilata-skaupaz-toifl-2026 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.