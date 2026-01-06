Gli Skaupaz Toifl conquistano Codroipo?Che spettacolo con i Diavoli senza regole

Gli Skaupaz Toifl hanno recentemente attirato l’attenzione a Codroipo, offrendo uno spettacolo coinvolgente insieme ai Diavoli senza regole. L’evento, molto richiesto dalla comunità locale, si è svolto con successo, confermando l’interesse per questa proposta. Un’occasione che ha saputo rispettare le aspettative, lasciando un ricordo positivo tra i partecipanti e consolidando la tradizione di incontri culturali e di intrattenimento nel territorio.

