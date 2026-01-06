Gli eventi natalizi sono stati un fallimento totale

Gli eventi natalizi a Capua hanno suscitato diverse opinioni tra cittadini e commercianti, con alcuni che ne sottolineano il mancato risultato atteso. Il periodo delle festività, tradizionalmente occasione di socialità e crescita commerciale, ha evidenziato alcune criticità, portando a riflettere sulle modalità di organizzazione e sulle aspettative future. La fine delle celebrazioni, con l’Epifania, segna la conclusione di un ciclo che lascia spunti di miglioramento per le edizioni successive.

L'Epifania tutte le feste porta via. Si chiede il lungo periodo natalizio che nella città di Capua ha provocato non pochi malumori dei cittadini e dei commercianti. "Anche su molte pagine social sono apparse critiche per un cartellone di eventi ritenuto povero di iniziative che non ha attirato in.

