Gli arbitri di Pescara celebrano la Befana tra cultura sportiva e responsabilità

Gli arbitri di Pescara hanno organizzato la Festa della Befana, un’occasione per approfondire temi di cultura sportiva e responsabilità. L’evento, promosso dalla sezione locale guidata da Alessio Chiavaroli, ha favorito momenti di formazione, riflessione e convivialità, rafforzando i valori fondamentali dello sport e della comunità arbitrale. Un’occasione per unire impegno e crescita professionale in un contesto di condivisione.

Un momento di riflessione, formazione e convivialità in nome dei valori dello sport. Ha voluto rappresentare questo la Festa della Befana della sezione arbitri di Pescara presieduta da Alessio Chiavaroli che, con tutto il direttivo, ha voluto offrire alla comunità arbitrale un momento di crescita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Gli arbitri di Pescara celebrano la Befana tra cultura sportiva e responsabilità Leggi anche: Dimore Storiche celebrano il legame tra cultura, agricoltura e territorio con "Coltiviamo la cultura" Leggi anche: Panathlon Settant’anni di cultura sportiva. Presentati tutti gli eventi celebrativi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pescara, Sebastiani furioso con gli arbitri: "Scandaloso, devono farsi vedere bene dal VAR" - Il presidente Daniele Sebastiani non usa mezzi termini e attacca frontalmente la quaterna arbitrale ... tuttomercatoweb.com Ieri Matteo Dagasso è stato ospite presso la sede dell’AIA Pescara, dove ha incontrato i giovani arbitri locali condividendo la propria esperienza sportiva, parlando di impegno, crescita e valori del calcio. Il calciatore biancazzurro è stato accolto dal presidente - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.