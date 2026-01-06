Gli appelli
Gli appelli rappresentano un momento quotidiano importante nella vita scolastica, segnando l’inizio della giornata di lezione. Durante questa operazione, il professore verifica la presenza degli studenti, chiamandoli per cognome e annotando eventuali assenze. La procedura garantisce un controllo efficace e una corretta gestione delle assenze, favorendo un ambiente di studio organizzato e responsabile.
A scuola la giornata cominciava con l’appello. Il professore scorreva l’elenco e chiamava, per cognome, gli allievi che rispondevano “presente”; l’assenza veniva annotata sul registro di classe ed il perdigiorno doveva portare la giustificazione appena rientrava. Domenica scorsa, dal Palazzo di Fraternita, è stato fatto l’appello di chi mancava tra gli espositori della Fiera Antiquaria, per l’appunto molti di quelli che hanno il posto in Piazza Grande sono di origine campana e l’appello, grossomodo, è stato questo: Abbate assente Cirillo assente .. Esposito assente .. Varriale assente Il risultato è che molti espositori sono stati segnati “assenti” ed è stata formata una lista di proscrizione. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche: Casciello: “Fanno sorridere gli appelli all’elettorato moderato”
Leggi anche: Ansia per Miriam Cozzolino, 16 anni, scomparsa a Cercola: gli appelli per ritrovarla
Rogo di Crans Montana, su Instagram gli appelli dei famigliari: «Aiutateci a trovare i nostri figli»; Crans-Montana, gli appelli disperati dei genitori per ritrovare i figli dispersi: “Aiutateci”; Capodanno senza botti: ordinanze, appelli e sequestri record in tutta Italia; AMERICA/VENEZUELA - Vescovi venezuelani e Celam: vicinanza al popolo, preghiere per le vittime, appelli all’unità dopo il blitz USA.
Crans Montana, sei i ragazzi italiani dispersi. Le famiglie lanciano appelli per cercarli - Era un evento organizzato per giovanissimi, e dunque le vittime sono soprattutto ragazzi. tg.la7.it
CRANS-MONTANA ITALIANI Strage di Crans-Montana, cresce l’angoscia per gli italiani dispersi. Appelli sui social - Per coordinare le ricerche è stata attivata una pagina Instagram dedicata, cransmontana. statoquotidiano.it
Il primo Natale di Papa Leone, un mix di sorprese e appelli alla pace. Iniziata la chiusura delle Porte Sante - Il primo Natale di Papa Leone è stato un mix di sorprese, di ripetuti appelli alla pace, di forti richiami alla dignità umana. blitzquotidiano.it
IL LUMINO E GLI APPELLI
PER FAVORE ASCOLTATECI! Rifacciamo l’appello per la nostra nonnina Freccia , 13 anni che ha sempre vissuto reclusa (guardate gli appelli antecedenti). Freccia è una lupa minuta , le sue zampine fragili hanno bisogno di calore. In Questi giorni di festa l - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.