Gli appelli rappresentano un momento quotidiano importante nella vita scolastica, segnando l’inizio della giornata di lezione. Durante questa operazione, il professore verifica la presenza degli studenti, chiamandoli per cognome e annotando eventuali assenze. La procedura garantisce un controllo efficace e una corretta gestione delle assenze, favorendo un ambiente di studio organizzato e responsabile.

A scuola la giornata cominciava con l’appello. Il professore scorreva l’elenco e chiamava, per cognome, gli allievi che rispondevano “presente”; l’assenza veniva annotata sul registro di classe ed il perdigiorno doveva portare la giustificazione appena rientrava. Domenica scorsa, dal Palazzo di Fraternita, è stato fatto l’appello di chi mancava tra gli espositori della Fiera Antiquaria, per l’appunto molti di quelli che hanno il posto in Piazza Grande sono di origine campana e l’appello, grossomodo, è stato questo: Abbate assente Cirillo assente .. Esposito assente .. Varriale assente Il risultato è che molti espositori sono stati segnati “assenti” ed è stata formata una lista di proscrizione. 🔗 Leggi su Lortica.it

