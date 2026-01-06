Gli altri bersagli di Donald Trump

Dopo l’intervento in Venezuela, Donald Trump ha annunciato possibili azioni anche contro Cuba e la Colombia, con l’obiettivo di modificare i regimi di questi paesi. Inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha espresso intenzioni di intervenire in Iran, ampliando così la portata delle sue strategie nella regione. Questa serie di dichiarazioni evidenzia un approccio più aggressivo nelle politiche estere statunitensi, con ripercussioni su stabilità e relazioni internazionali.

Dopo l'intervento in Venezuela il presidente degli Stati Uniti minaccia di rovesciare il governo anche a Cuba e in Colombia, e di intervenire in Iran. E perfino di togliere la Groenlandia alla Danimarca, un paese alleato.

Il ruolo in espansione dei Miller, la power couple americana molto vicina a Donald Trump - Lui è Stephen, l'architetto della linea dura trumpiana sull'immigrazione e sulle battaglie contro le università woke. ilfoglio.it

Trump scherza su Clooney diventato cittadino francese - Donald Trump è tornato a colpire George Clooney con un lungo post pubblicato su Truth Social, prendendo di mira l’attore e la moglie Amal Clooney per l’ottenimento della cittadinanza francese. lascimmiapensa.com

Sotto attacco: le giornaliste e il potere di Trump

Donald Trump aveva promesso la rappresaglia dopo l'uccisione, sabato 13 dicembre, di due soldati americani e di un interprete nella zona di Palmira. Ora gli Usa hanno colpito in Siria: bersaglio le infrastrutture e le sospette basi dell’Isis nel cuore del Paese. - facebook.com facebook

Cuba e Colombia prossimi bersagli degli USA Se tre decenni fa i neocon parlavano di rifare il Medio Oriente, ora l'amministrazione Trump parla continuamente del "cortile di casa". Non sappiamo come evolverà la cosa 1/2 I colori politici della mappa sono m x.com

