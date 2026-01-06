Gli alleati europei avvertono Trump sulla Groenlandia | Sicurezza va garantita insieme

Durante il vertice dei Volenterosi a Parigi, i leader europei hanno condiviso una posizione unitaria sulla necessità di garantire la sicurezza dell’Artico e della Groenlandia. In risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha manifestato interesse per il territorio danese, gli alleati europei hanno sottolineato l'importanza di affrontare insieme le sfide strategiche e di cooperare per la stabilità della regione.

Al vertice dei Volenterosi a Parigi, alcuni dei principali leader europei hanno messo nero su bianco una posizione comune sulla Groenlandia e sulle rotte dell’ Artico, dopo che Donald Trump è tornato a minacciare di voler prendere il controllo del territorio danese autonomo. Nel comunicato congiunto, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, la premier danese Mette Friederiksen e altri capi di governo affermano che la sicurezza della regione artica riguarda direttamente l’Europa e l’intero spazio transatlantico. I firmatari ricordano che per la Nato « la regione artica è una priorità » strategica e gli alleati hanno già «rafforzato presenza militare, attività operative e investimenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli alleati europei avvertono Trump sulla Groenlandia: «Sicurezza va garantita insieme» Leggi anche: I leader europei a Trump sulla Groenlandia, c’è anche Giorgia Meloni: «Fa parte della Nato: anche Usa aiuti alla sua sicurezza» Leggi anche: Gli USA sulla Groenlandia: ecco perché alleati non significa uguali Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Riarmo europeo e NATO: analisi SCMP, rischio di escalation; Il 2025 di Donald Trump: un anno ricco di eventi significativi. Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca. Mosca contro Ue - Mentre Parigi si prepara per il vertice dei volenterosi, alcuni leader che vi partecipano diffonodono un una nota sulla Groenlandia: la sicurezza nell'artico va garantita insieme con Nato e è in ... tg.la7.it

Meloni e i leader europei avvisano Trump sulla Groenlandia: “È della Danimarca, difenderemo i confini” - Con una nota congiunta i leader di Italia, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia e Danimarca sono intervenuti sulla questione della Groenlandia ... fanpage.it

Groenlandia nel mirino di Trump, leader europei: "Sovranità dipende dal suo popolo e da Danimarca" - Così, in una nota congiunta i leader Ue tra cui la presidente del Consiglio Meloni, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il premier del Regno Unito Keir Starmer, lo spagnolo San ... msn.com

