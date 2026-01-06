Giuntoli svela a sorpresa a Zazzaroni | I miei giocatori sono titolari Io non cerco polemiche Non ho avuto il tempo di lavorare!

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni riporta un aggiornamento di Cristiano Giuntoli, che spiega come i suoi giocatori siano considerati titolari e sottolinea di non aver avuto il tempo di lavorare a causa di impegni pressanti. Questa dichiarazione offre uno sguardo sulla sua attuale gestione e sul contesto in cui si trova, evidenziando le sfide di un incarico appena iniziato.

Giuntoli svela a Zazzaroni: «I miei giocatori sono titolari. Non ho avuto il tempo di lavorare!». Il suo punto di vista Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni rivela un retroscena legato a uno scambio di messaggi con Cristiano Giuntoli, ex dirigente della Juventus. PAROLE – “Tre passi avanti (solo nelle intenzioni, almeno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

