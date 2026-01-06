Giuntoli lo smemorato che si dimentica dei meriti di Agnelli e Allegri
Giuntoli Cristiano, nato a Firenze nel 1972, è un dirigente sportivo noto nel calcio italiano. Tuttavia, alcuni commentatori lo hanno soprannominato
Sulla carta d’identità c’è scritto Giuntoli Cristiano nato a Firenze il 12 febbraio 1972. Da oggi, però, si potrebbe serenamente aggiungere anche “noto come lo Smemorato di Collegno”. O, quanto meno, privo dell’eleganza di ricordare i meriti degli altri (molti) da unire ai suoi (pochi). Difficile definirlo diversamente dopo aver letto le confidenze riservate al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni (complimenti per lo scoop): non un’intervista, ma alcuni appunti sparsi qua e là per provare a ripulirsi l’immagine di dirigente licenziato da Elkann dopo due anni vissuti pericolosamente. 🔗 Leggi su Panorama.it
