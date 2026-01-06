giunta fico assessore serluca e asl benevento nel mirino di zinzi

L'articolo analizza le recenti critiche rivolte a Giunta Fico, assessore Serluca e all’Asl di Benevento, sollevate da Zinzi. Si approfondiscono le implicazioni delle nomine e delle relazioni tra Regione Campania, Asi di Benevento e gli aspetti amministrativi coinvolti, evidenziando il contesto politico e istituzionale di queste questioni.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sappiamo che il marito dell’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluc a è stato nominato dalla Regione Campania nel comitato direttivo dell’Asi di Benevento, ente pubblico economico vigilato dalla stessa Regione Campania, da cui è fortemente dipendente per finanziamenti, indirizzi e nomine. Siamo per caso al quarto conflitto di interessi? Sarebbe un clamoroso record negativo per Fico e la sua giunta frutto di approssimazione, incompetenza e l’ennesima brutta figura che si configura come una vera e propria incompatibilità”. Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

