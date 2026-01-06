Giulia De Lellis e le calze personalizzate per Priscilla e Tony Effe | La mia Befana è troppo chic

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia De Lellis ha scelto di celebrare la sua prima Epifania con Priscilla, condividendo un momento speciale con la famiglia. Per l’occasione, ha deciso di regalare calze personalizzate e fatte a mano per Priscilla, Tony Effe e se stessa, aggiungendo un tocco di eleganza e semplicità alla tradizione. Un gesto che unisce tradizione e cura nei dettagli, rendendo questa festività ancora più intima e significativa.

Questa è la prima Epifania che Giulia De Lellis trascorre con Priscilla e non poteva che celebrarla con qualcosa di speciale: delle calze fatte a mano e personalizzate per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, compie un mese: le immagini della festa

Leggi anche: Come Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato la nascita di Priscilla Rapisarda

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

giulia de lellis calzeGiulia De Lellis e le calze personalizzate per Priscilla e Tony Effe: “La mia Befana è troppo chic” - Questa è la prima Epifania che Giulia De Lellis trascorre con Priscilla e non poteva che celebrarla con qualcosa di speciale: delle calze fatte a mano ... fanpage.it

Giulia De Lellis è incinta, lei e Tony Effe presto genitori: «Le tue ragazze». E svelano il nome della bimba - accanto a una serie di immagini: in una mostra sorridente il suo pancino, in altre si fa fotografare con indosso una ... corriereadriatico.it

Giulia De Lellis è incinta, la dedica social a Tony Effe: «Le tue ragazze». Ecco come si chiamerà la bimba - Ma non è la sola: anche il compagno e futuro papà Tony Effe ha postato le foto che annunciano la ... ilgazzettino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.