Giulia De Lellis e le calze personalizzate per Priscilla e Tony Effe | La mia Befana è troppo chic
Giulia De Lellis ha scelto di celebrare la sua prima Epifania con Priscilla, condividendo un momento speciale con la famiglia. Per l’occasione, ha deciso di regalare calze personalizzate e fatte a mano per Priscilla, Tony Effe e se stessa, aggiungendo un tocco di eleganza e semplicità alla tradizione. Un gesto che unisce tradizione e cura nei dettagli, rendendo questa festività ancora più intima e significativa.
Questa è la prima Epifania che Giulia De Lellis trascorre con Priscilla e non poteva che celebrarla con qualcosa di speciale: delle calze fatte a mano e personalizzate per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
