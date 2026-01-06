Giubileo Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa

Da cdn.ilfaroonline.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha ufficialmente chiuso il Giubileo della speranza, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Con questo atto, è stata nuovamente chiusa la Porta Santa, aperta in precedenza da Papa Francesco, segnando la conclusione di un evento di particolare significato spirituale per la Chiesa e i fedeli.

Roma, 6 gennaio 2026 – Papa Leone XIV ha chiuso ufficialmente oggi, 6 gennaio 2026, il Giubileo della speranza   alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella,  chiudendo la Porta Santa  che era stata aperta da Francesco. “Ci accingiamo a chiudere questa Porta Santa varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi”, ha detto poco prima di recarsi davanti alla Porta Santa che era stata aperta il 24 dicembre 2024 da papa Francesco, raccogliendosi e inginocchiandosi in preghiera silenziosa prima dell’atto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Papa Leone XIV ha chiuso la Porta santa. Il Giubileo 2025 è terminato

Leggi anche: Il Giubileo 2025 è finito, papa Leone XIV ha chiuso l'ultima Porta Santa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Leone XIV: il Giubileo, forza di perdono che sprona a una vita nuova; Il Papa chiude la porta santa, termina il Giubileo; Papa Leone XIV e il Giubileo della Speranza; La fine del Giubileo: papa Leone XIV chiude la Porta Santa.

giubileo papa leone xivGiubileo 2025: Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro - 41 di martedì 6 gennaio 2026 Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano ponendo termine al Giubileo. msn.com

giubileo papa leone xivPapa Leone XIV chiude la Porta Santa e termina il Giubileo: Mattarella presente a San Pietro - Papa Leone XIV e la Porta Santa: la solenne chiusura del Giubileo della speranza tra preghiera, pellegrini e 33 milioni di fedeli a Roma. notizie.it

giubileo papa leone xivGiubileo della Speranza concluso, Leone XIV chiude la Porta Santa (aperta da Papa Bergoglio) - "Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza": con questa preghiera di ringraziamento, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, ultima tra le Basiliche pap ... affaritaliani.it

Fine del Giubileo 2025. Papa Leone XIV chiude la Porta Santa

Video Fine del Giubileo 2025. Papa Leone XIV chiude la Porta Santa

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.