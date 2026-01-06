Giubileo | Papa Leone chiusa Porta Santa ma Chiesa resta sempre aperta

La Porta Santa della Basilica di San Pietro, l’ultima ancora aperta a Roma, è stata recentemente chiusa. Questo simbolo di accoglienza ha accompagnato numerosi pellegrini nel loro viaggio di fede, rappresentando un punto di riferimento spirituale per chi si avvicina alla Chiesa. Nonostante la chiusura, la Chiesa continua a essere un luogo di incontro e speranza, mantenendo vivo lo spirito di accoglienza e fede che da sempre la caratterizza.

La Porta Santa della Basilica di San Pietro, l’ultima rimasta a Roma, è stata recentemente chiusa e ha rappresentato un simbolo di accoglienza, avendo accolto il flusso di innumerevoli uomini e donne, pellegrini in cerca di speranza, che si sono messi in cammino verso la città dalle porte sempre aperte, la nuova Gerusalemme. Questa affermazione è stata pronunciata da Papa Leone XIV durante l’omelia della messa che ha presieduto a San Pietro in occasione della solennità dell’Epifania del Signore, subito dopo il rito di chiusura della Porta Santa. Il Giubileo, ha continuato il Papa, “è venuto a ricordarci che si può ricominciare, anzi che siamo ancora agli inizi, che il Signore desidera crescere tra di noi, vuole essere il Dio-con-noi”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

