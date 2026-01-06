Giubileo | Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro termina l' Anno Santo a Roma

Il Giubileo si è concluso con la chiusura della Porta Santa di San Pietro, segnando la fine dell'Anno Santo a Roma. Papa Leone XIV ha poi presieduto la messa della solennità dell'Epifania, un momento di riflessione e di spiritualità per i fedeli. Questa cerimonia rappresenta il tradizionale passaggio tra il periodo di apertura e le celebrazioni successive nella vita della Chiesa.

Dopo la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma, che ha concluso ufficialmente il Giubileo della Chiesa cattolica, Papa Leone XIV ha iniziato a celebrare la messa della solennità dell'Epifania. La muratura vera e propria della Porta avverrà nei giorni successivi, in forma privata, con un rito diretto dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche. All'interno del muro verrà inserita la tradizionale capsula metallica (capsis), contenente il verbale di chiusura, le monete coniate durante l'anno giubilare e le chiavi della porta. Alle 12 sarà il momento dell'Angelus con la benedizione dei fedeli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giubileo: Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, termina l'Anno Santo a Roma Leggi anche: Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, il Giubileo 2025 è finito: programma del 6 gennaio Leggi anche: Il Papa chiude la porta santa, termina il Giubileo | A Roma oltre 70mila agenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il 2025 da Francesco a Leone nel segno del Giubileo; La fine del Giubileo: papa Leone XIV chiude la Porta Santa; Papa Leone chiude il Giubileo: «rimarremo pellegrini di speranza»; Giubileo, il Papa il 6 gennaio chiuderà la Porta Santa. Più di 33 milioni i pellegrini a Roma. VIDEO| Giubileo, Papa Leone XIV chiude la porta Santa della Basilica di San Pietro - Papa Leone XIV ha chiuso la porta Santa nella Basilica di San Pietro, recitando la preghiera di ringraziamento ... dire.it

Giubileo della Speranza concluso, Leone XIV chiude la Porta Santa (aperta da Papa Bergoglio) - "Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza": con questa preghiera di ringraziamento, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, ultima tra le Basiliche pap ... affaritaliani.it

Giubileo, Papa Leone XIV chiude la Porta Santa a San Pietro - "Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza": con questa preghiera di ringraziamento, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, ultima tra le Basiliche pap ... italiaoggi.it

Giubileo 2025: Highlights della Chiusura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore

Il #Papa ha chiuso la Porta Santa, il #Giubileo della Speranza è ufficialmente finito x.com

Oggi il Papa chiude la Porta Santa, oltre 33 milioni di fedeli a Roma per il Giubileo. Alla cerimonia di chiusura sarà presente Mattarella. Mantovano: "Brevettare il metodo" #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.